Pedro Castillo asegura que no recuerda haber anunciado el autogolpe de Estado

Pedro Castillo, asegura ahora que no ordenó en pleno uso de sus facultades la disolución de las Cortes, la formación de un ejecutivo de emergencia nacional y la declaración del Estado de excepción en todo el país. Castillo sostiene que el anunció de autogolpe de Estado que realizó el pasado miércoles en televisión no lo hizo de manera consciente. El ex mandatario peruano asegura que no recuerda haber leído el mensaje a la nación y que, por tanto, pudo ser drogado para ello.