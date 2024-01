Publicado hace 12 minutos por oghaio a huffingtonpost.es

El subsidio por desempleo es una ayuda de la Seguridad Social para desempleados mayores de 52 años o con cargas familiares que no han cotizado lo suficiente para percibir la prestación contributiva, lo que comúnmente conocemos como paro, o la han agotado. Pero, ¿cómo afecta esta decisión al subsidio por desempleo? En primer lugar, cabe destacar que la reforma impulsada por Díaz no entraba en vigor hasta junio, por lo que no habrá un perjuicio directo a corto plazo para quienes reciban esta prestación.