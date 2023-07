El Partido Popular, un enfermo crónico del síndrome de Hubris

Publicado hace 2 horas por nereira a diario16.com

Quien está está poniendo en cuestión el sistema democrático español es el propio Partido Popular cuando quiere imponer un presidente, incluso al Jefe del Estado, cuando no tiene los apoyos suficientes, no sólo para la investidura, sino para la legislatura. Eso, de momento, el PP no lo cuenta porque lo importante es que Feijóo sea presidente, al precio que sea y de la mano de quien sea