El Parlamento de Castilla y León según Vox: barra libre de insultos y abucheos y una neutralidad cuestionada

A Pollán se le cuestiona no solo por esa supuesta falta de neutralidad política que debe tener mientras preside las Cortes, también porque ha impuesto las políticas de Vox en la institución. Lo cierto es que el Reglamento, que contempla que es el presidente quien debe mantener el orden y regular los debates, no observa ningún tipo de medida si el presidente no cumple con su cometido. Pollán, a quien Igea pidió la dimisión, será presidente hasta el fin de la legislatura, incluso si se produjese una ruptura entre PP y Vox.