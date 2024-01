Publicado hace 39 minutos por azathothruna a vox.com

NO ES VOX DE LA PENINSULA Si hay que dar crédito a una serie de encuestas realizadas en los últimos cuatro meses, los jóvenes votantes no sólo están descontentos con Joe Biden, sino que están pasando a apoyar a Donald Trump. ¿Va Donald Trump camino de conseguir una cuota de voto juvenil sin precedentes? Meses de encuestas y miles de artículos políticos basados en ellas parecen sugerir precisamente eso. Si damos crédito a esos sondeos, el presidente Joe Biden no sólo tiene problemas con los votantes jóvenes insatisfechos. Se enfrenta a ...