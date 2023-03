"A mi padre lo sedaron sin saber si tenía covid": la rabia de los familiares estalla ante los juzgados

Publicado hace 1 hora por blodhemn a infolibre.es

"Lo peor es que muchos no morían de coronavirus, morían por hambre y por la falta de atención médica", explica Lola Villarrubia, sanitaria. Maripaz Villanueva, que también se ha desplazado a los juzgados donde declaraban Mur y Reyero, denuncia que "han sido decisiones políticas, no sanitarias, las que han decidido el futuro de enfermos"."La responsable de las muertes indignas es la Comunidad de Madrid y no dice nada, Ayuso no tiene vergüenza"