Publicado hace 44 minutos por filemon314 a galiciapress.es

Manuel Baltar dijo antes de las elecciones que no pactaría más con Democracia Ourensana, pero después de los comicios no se ha pronunciado al respecto. Si el baltarismo no logra, como parece, forzar a sus ediles a sumarse a la probable investidura a Jácome, podría ofrecerle pactos puntuales durante la legislatura, a cambio de que DO le dejase hacer en la Deputación,