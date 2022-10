Pablo Iglesias - Putinista

Publicado hace 1 hora por dmeijide a es.ara.cat

Que la mezcla de corruptos, ultras y paletos que controlan el Ayuntamiento de Madrid me intente declarar persona non grata me divierte y me honra. Que un periodista al que he querido y admirado me llame putinista me ofende y me duele. Para bien y para mal siempre he sido transparente y voy de cara; es lo que hay. En el capítulo 18 de su libro C3PO en la corte del rey Felipe Pedro Vallín afirma la existencia de una guerra del Estado profundo y de los medios de comunicación contra Podemos y contra la democracia española.