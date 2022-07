Pablo Iglesias, aquí va mi perdón público

Publicado hace 30 minutos por michaelknight a lecturas.com

Siento bastante bochorno con el asunto. Yo, yo mismo, el rey de la telebasura, que es como me llaman. Pues si con todo lo que he visto siento bochorno, imaginad qué sensación de asco me produce que esta historia no haya vuelto boca abajo el país. Dar carta de naturaleza a hechos tan terroríficos sí que es atentar contra la democracia. Lo sucedido con Pablo Iglesias y los audios de Villarejo es de una gravedad extrema