Otra vez a Colón

"No se les puede negar el afán por tratar de colocar la idea de que la pandemia fue culpa de Irene Montero y el feminismo, la crisis energética mundial, cosa de Sánchez, y la inflación un asunto que, como la paella, era puramente español. Pero esos intentos, uno tras otro, se fueron desvaneciendo. La pandemia se suavizó, el problema energético y de inflación comenzó a mitigarse y la gran crisis económica que Feijóo esperaba como agua de elecciones en mayo no llega a aparecer. La Plaza de Colón no es una elección, sino una necesidad."