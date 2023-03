Lo de Ossorio y Díaz Ayuso se llama indecencia

Publicado hace 1 hora por tontorron a blogs.publico.es

"Voy a confesar algo que me da mucha vergüenza. Mucha. Hoy, al pasar por la cola, tampoco les he mirado. De nuevo, como siempre. He vuelto la vista, no he mirado al a cara a las personas que forman la cola que unos llaman del hambre y otros, de la vergüenza".