"La izquierda asumió en el pacto de la Transición que no se hiciera justicia con los crímenes del franquismo y la derecha no ha cumplido la parte fundamental que asumió: que el poder no le pertenece por derecho, que cambia de manos en función de los votos y que hay que respetarlo", denuncia