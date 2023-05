Ortega Smith exigirá a Almeida o la Vicealcaldía o el Área de Movilidad

Publicado hace 57 minutos por Javier_Lothbrok a moncloa.com

No hay nadie más peligroso que alguien que no tenga nada que perder. Este no es del todo el caso del concejal y candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, pero lo cierto es que está en una posición mucho más «cómoda» que la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El PP necesitará a Vox para gobernar, previsiblemente. Y en el Partido Popular saben, según las fuentes del Consistorio, que Ortega Smith no solo no tiene buena relación con Almeida, sino que exigirá asientos por su apoyo, además de medidas contundentes