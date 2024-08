Publicado hace 34 minutos por Estauracio a elnacional.com

Durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega dijo a Maduro que no descarte una guerra civil en Venezuela, como la que se libró en Nicaragua en la década de 1980 del siglo pasado, en medio de la Guerra Fría. «Quiero alertar a Nicolás, y seguro que ustedes ya eso lo tienen pensado, analizado y están preparados (…), como a ellos (oposición venezolana) ya les fracasó esta maniobra (de revertir los resultados electorales), y no hay vuelta atrás, no hay paso atrás...