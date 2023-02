Orban lamenta que sólo Hungría y el Vaticano estén a favor de la paz en Ucrania

Publicado hace 2 horas por jaipur a elmundo.es

Según Orban, Occidente tomó una decisión diferente: no aisló la guerra, sino que la elevó a nivel regional. Lo que ha ocurrido es otro argumento de peso contra el gran Estado de Bruselas y a favor del Estado nación. Los alemanes estuvieron inicialmente en contra de la guerra, pero luego cambiaron de bando y no se pasaron simplemente al bando favorable a la guerra, sino que tomaron inmediatamente la iniciativa. Y los demás países pensaron que si los alemanes no podían resistir ese tipo de presión externaentonces ellos también tenían que cambiar.