Hungría ocupará la presidencia rotatoria del Consejo Europeo a partir de julio y durante los próximos 6 meses. Hungría sucederá a Bélgica en la presidencia rotatoria del Consejo Europeo a partir de julio y durante los próximos seis meses. Este martes, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha presentado la estrategia y las prioridades de su país durante este mandato temporal y lo ha hecho con un guiño a la campaña del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. Del Make America Great Again, de Trump, al Make Europe Great Again, de Orbán.