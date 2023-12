Publicado hace 10 minutos por Dragstat a 20minutos.es

"La historia juzgará a quien, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo en España en estos momentos, se ha mantenido al lado de la Constitución y quién no. Yo tengo claro de qué lado estoy... No rompen con el PP donde trincan y no han tenido huevos a desglosar las cuentas y decir dónde están esos 11 millones de euros de dinero público de los que yo hablo en mi libro", ha agregado la política. "Todo el que no esté conforme al 100% con los postulados fundamentalistas de Vox, ellos lo tachan de rojos".