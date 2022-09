Olona quiebra a Abascal

Publicado hace 56 minutos por Ratoncolorao a lasexta.com

Macarena Olona no se fue de VOX por ninguna enfermedad. No significa que no la tuviera, ni que por un momento pensara que pudiera tener más gravedad de la que al final afortunadamente resultó, simplemente que de existir, no fue el motivo por el que dejó sus cargos políticos en VOX. El motivo fundamental fue un desencuentro total con la dirección política del partido en general y con Santiago Abascal en particular. Macarena Olona anda de tournée buscando capital político entre los seguidores, votantes y militantes de VOX, además de recursos.