Olona da un paso atrás: vuelve a la Abogacía del Estado y no concurrirá a las elecciones de mayo

La exdiputada de Vox, Macarena Olona, da varios pasos atrás en sus aspiraciones políticas y ha anunciado que se reincorporará a la Abogacía del Estado este mes y que no se presentará a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 porque "no es momento de fragmentar". Así, Macarena Olona pisa el freno y reconoce que "es tiempo de parar y templar" dejando claro que no quiere dar a Vox "ninguna excusa" si sus resultados en los comicios de mayo no son buenos.