Olivera y su UDEF iniciaron el caso Astapa diez meses antes de que los concejales denunciaran

También confirma la Sala que la UDEF no realizó ninguna investigación y que se limitó a copiar -a fabricar, según las defensas de los encausados- los hechos que relataba Valadez y la otra concejala. Exponen en el auto que: “Este Tribunal estima que no puede llegar a otra conclusión que no sea la de afirmar, tal y como ha quedado ya dicho, que todo lo que se expone en el informe policial se basa en manifestaciones de los denunciantes, en cuento que ningún soporte documental, ni de otro tipo, se acompañó al propio informe».