Publicado hace 9 minutos por dmeijide a welt.de

Revelaciones sobre cuentas en el extranjero, una película que no debe mostrarse, y luego "Wagnergate". Dos periodistas revelan qué guerra fue Ucrania en el verano anterior al ataque de Putin. Un escándalo en particular expone al presidente. Al 3 de octubre se estrenará la película “Offshore 95” en el teatro “The Little Opera” de Kyiv. Es una película documental basada en Pandora Papers, más de 11 millones de documentos filtrados de proveedores de servicios financieros. La red internacional de periodistas de investigación comenzó a publicar reve