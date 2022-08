El objetivo siempre ha sido salvar al tío Sam y ya puestos a Alemania

Publicado hace 1 día por pasturo98 a nuevatribuna.es

Resulta confuso por no decir desgarrador descubrir que la gran Maschine alemana que presuntamente “lo hace todo bien” en realidad no ha hecho nada a derechas; incluso en un tema tan evidente para la soberanía de cualquier Estado, como es la energía. Ahora sabemos que su negligencia no tiene parangón.