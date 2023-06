«Nuestro voto no va ser gratis»: Vox deja en el aire la alcaldía de Moriyón en Gijón

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

En un comunicado, tras mantener su segunda reunión con los representantes de Foro, los ediles Sara Álvarez Rouco y Oliver Suárez han señalado que mantienen «la mano tendida» a construir «una alternativa a los gobiernos de izquierda», pero que en ese encuentro les han trasladado que no están dispuestos a incluir como pacto programático de gobierno ninguna de sus propuestas. «Nuestro voto no va a ser gratis y la única línea roja que ponemos es que se respete a los votantes de Vox. Foro parece que aún no ha entendido»,