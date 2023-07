Nos quieren volver a engañar

Publicado hace 1 hora por tiopio a infolibre.es

Mal empezamos. Lo trascendente del embrollo dialéctico en el que Feijóo y el PP pretenden meternos tiene dos posibles explicaciones. Por un lado, cabría una interpretación humana comprensible. No quieren aparecer públicamente como fracasados en su objetivo de derrotar al sanchismo. Pensemos en que, de no hacer toda esta representación circense, Feijóo no tendría ninguna actividad este verano. Nada tiene que decir en el actual panorama. De él no va a depender lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas. Podría ser humillante que se visualizar