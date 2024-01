Publicado hace 27 minutos por nereira a telecinco.es

Miriam Nogueras critica una ley de amnistía "selectiva y en diferido", algo que "no es lo acordado" con el PSOE. "Detener la represión a medias no es detenerla. Agotaremos hasta la última posibilidad. El texto es un buen punto de partida, pero esta ley tiene agujeros". La portavoz de Junts confirma que la formación votará que 'no' a la ley de amnistía, considerando que el PP y el PSOE "no están preparados para romper con el franquismo que está instalado en las instituciones".