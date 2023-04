Si "no voté" hubiera sido un candidato en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020 [Mapa-ING]

Publicado hace 2 horas por Deckardio a brilliantmaps.com

El mapa superior muestra que hubiera sucedido en las elecciones presidenciales del 2020, si los votos no emitidos para con Biden, Trump o un tercer partido hubieran ido a un ficcional candidato "no voté". A diferencia del año 2016, cuando "no voté" hubiera ganado con un aplastante 471 de los votos de los colegios electorales, en 2020 habría tenido una estrecha victoria con 278 (se necesitan 270 para ganar)