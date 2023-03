No sé, Rick, parece falso

Publicado hace 50 minutos por oghaio a eldiario.es

La España apocalíptica de la que hablan Tamames, Abascal, Gamarra y compañía solo existe en sus discursos y en la realidad paralela de los cuñados, las tertulietas filofachas y las páginas de la prensa amarilla, amarillenta. Yo he salido hoy a la calle esperando ser detenido por una checa y me he encontrado a la gente paseando alegremente como si viviéramos en una democracia. He gritado “España se rompe” y he oído risotadas.