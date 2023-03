No es real que Ayuso llevara este vestido escotado en la Asamblea de Madrid

Publicado hace 54 minutos por jdmf a maldita.es

“El término "DIOSA", con mayúsculas, se me ha quedado pequeño para definir a esta mujer. Mi presidenta y mi musa (sic.)”. Con este texto se ha hecho viral en Twitter una imagen que difunde que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, camina por la Asamblea de Madrid con un vestido escotado. Pero es un bulo: la imagen no es real y está manipulada. La original fue tomada el 23 de junio de 2022 en la Asamblea de Madrid y en ella lleva otro vestido que no tiene ese escote.