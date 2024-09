¡Que no panda el cúnico! Ha ganado Broncano, no Stalin

Publicado hace 59 minutos por Delay a eldiario.es

Aunque su fichaje televisivo se había intentado convertir en un movimiento político, David Broncano ha logrado lo que parecía imposible (liderar con 'La Revuelta' sobre 'El Hormiguero'), y pese a los vaticinios, el comunismo no ha llegado. Resulta que sólo era un programa de televisión. [...] El caso es que Broncano salió de Movistar Plus+ tras seis años haciendo el payaso, y llegaba a TVE convertido en Stalin. Pero ha ganado Broncano, no Stalin. Eso sí, tiene mucho que agradecer a la derecha mediática por ese “efecto Streisand”