Publicado hace 1 hora por nereira a eldiario.es

El PP no ha acertado mucho en sus pronósticos económicos de la última década, pero en empleo se puede decir que ha estado tan lejos de los hechos que parece que esté hablando de otro país.En enero de 2024,ante la nueva subida del SMI, insistió en los efectos funestos que tendría para el empleo,"Responde a urgencias mediáticas que van a producir desestabilización".Seis meses después, los datos de la EPA no sólo no detectan esa 'desestabilización', sino lo contrario.