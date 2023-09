"No ha entendido nada"

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a cadenaser.com

Aunque nosotras a Alfonso Guerra sí lo hemos entendido perfectamente. Los tiempos son otros, ni picos, ni palmadas en el culo, ni abusos de poder, ni discriminación, ni comentarios asquerosos. Se acabó. Dicen los que le conocen que ya era así de joven, o sea, que es otro que no se ha dado cuenta de que la sociedad ya no es la misma, que nosotras no somos las mismas. Su anclaje en el pasado ya es suficientemente cuestionable en sus posicionamientos políticos, porque esa España que él rememora y ahora es otra muy diferente, con otros problemas.