Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a bbc.com

Una ley estatal de 1973 en Misuri que obliga antes de pedir el divorcio a revelar si la esposa está o no gestando. Los expertos concuerdan que fue diseñada para proteger a madres e hijos (“para garantizar que se estableciera la custodia y manutención y que el padre no pudiera simplemente marcharse”), pero que en la práctica lleva a que mujeres no puedan disolver legalmente su matrimonio mientras estén embarazadas. Una legislación que se repite en otros estados de EE.UU. (Misuri, Arkansas, Texas, Arizona) que cada vez más voces piden reformar.