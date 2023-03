Publicado hace 15 minutos por Ratoncolorao a eldiario.es

Todo esto me ha hecho preguntarme estos días a santo de qué alguien como Pablo Iglesias puede pasar a considerarme a mí su enemiga. La semana pasada, el emérito secretario general de Podemos me escribió, en público: “Señora, hágame el favor de soltarme el brazo y deje de hacer creer que se puede defender un proyecto político decente desde la tertulia de Ferreras. Cambiar CTXT por La Sexta le habrá dado más fama y dinero pero, si no le molesta, no se acerque más a nosotros”.