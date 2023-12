Netanyahu y las leyes de matar «goyim» (2013)

Publicado hace 42 minutos por Bifaz a rebelion.org

Hasta su muerte, Yaakov Yosef contribuyó y amplió el cuerpo racista de la halajá (ley religiosa judía) en contra de los árabes, los «goyim» (no judíos) y los homosexuales. Pero todo esto queda eclipsado por el hecho simple y desconcertante de que el primer ministro de Israel se refirió a una de las personas responsables de «Las Leyes de matanza de los no judíos» como Posek Gadol, un gran árbitro halájico. El hecho de que Netanyahu, por lo tanto, haya expresado esencialmente su apoyo a «las leyes de matar a no judíos» fortalece las decisiones...