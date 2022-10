El nerviosismo de Rajoy con la causa andorrana: así maniobra para detener la investigación [Cat]

Publicado hace 28 minutos por tsukamoto a vilaweb.cat

El ex presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya ha visto que la querella andorrana contra él y contra sus ex ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz no es ninguna broma. Ahora prueba desesperadamente de detener la investigación por la que la edil Stéphanie García García les ha encausado por indicios de haber cometido delitos muy graves que atentan contra la soberanía andorrana: coacciones, amenazas, extorsión y chantaje a autoridades andorranas, Rajentre ellas, el ex jefe de gobierno Antoni Martí y los responsables de la BPA