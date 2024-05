Publicado hace 1 hora por blodhemn a elplural.com

El Partido Popular se ha desmarcado del rechazo a los ataques del presidente argentino, Javier Milei, a Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, a la que ha calificado de “corrupta”. Fuentes populares han declarado que no participan “de la estrategia del PSOE” que creen que pretende “que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno”. Con su respuesta, el PP opta por no desmarcarse de la extrema derecha y condenar a un mandatario que ha faltado al respeto al presidente del Gobierno de España en territorio nacional.