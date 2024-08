Publicado hace 1 hora por fasta a ca.news.yahoo.com

Nancy Pelosi describió al presidente Joe Biden como un "tipo de presidente del Monte Rushmore" e incluso sugirió que podría ser añadido al monumento durante un segmento de la CBS Sunday Morning con Leslie Stahl. "Tienes a Teddy Roosevelt ahí arriba, y es maravilloso", dijo la ex portavoz. "No digo que lo quiten, pero pueden añadir a Biden". Los fragmentos de la conversación se hicieron virales y fueron tendencia en X, antes conocido como Twitter, poco después de la emisión. En particular, varios políticos y expertos de derechas se enfurecieron