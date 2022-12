Publicado hace 1 hora por nereira a almerianoticias.es

Hace bien Feijóo rechazando el canto de sirena de Abascal y Arrimadas, que son políticos casi de otra era, para que se una a una moción de censura contra Sánchez, que saldría triunfante de ella. El PP quizá tenga que resignarse a no ganar las próximas elecciones precisamente para ganarlas: en solitario gana más que acompañado por gentes a las que no les gusta Europa,ni la igualdad de sexos,ni muchos progresos sociales.Aguardo con impaciencia una rueda de prensa de Feijóo puntualizando sus posturas de hombre de Estado, no como simple denunciante