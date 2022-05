El móvil de Pedro Sànchez, un teléfono de seguridad fabricado por el CNI

Publicado hace 1 hora por tsukamoto a elnacional.cat

Este teléfono fue fabricado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, es un teléfono de alta seguridad, de donde no puedes poner ni sacar ninguna aplicación, tal como explica el especialista en ciberseguridad Fernando Rueda en RAC1. El teléfono de Pedro Sánchez está fabricado por los servicios de inteligencia y no se puede espiar externamente porque está fabricado expresamente para que no se pueda manipular con facilidad, así evitando toda infección informática. Un móvil aislado y aséptico de injerencias externas...