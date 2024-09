Publicado hace 1 hora por nereira a elplural.com

Moreno Bonilla dice ahora que no tiene más dinero para educación. ¿Tiene dinero para subirse dos veces el sueldo en siete meses y no lo tiene para educación? Y si no tiene dinero para educación, ¿por qué renuncia a 112 millones de euros que le ha enviado el gobierno de Pedro Sánchez para que 12.000 niños y niñas tuvieran una plaza pública y gratuita en una guardería? No es decente que 12.000 familias andaluzas tengan que pagar 300 euros de guardería si tienen un niño o una niña y 500 si tienen dos, mientras Moreno Bonilla rechaza 112 millones