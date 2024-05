Publicado hace 23 minutos por candonga1 a lavanguardia.com

Pese a que no estaba prevista su asistencia, finalmente Oltra ha acudido al acto, celebrado en el auditorio Antonio Cabeza de Paterna. Aunque no ha participado ni ha hecho declaraciones, su presencia ha provocado que uno de los portavoces, Alberto Ibáñez, haya considerado necesario “reconocer los errores”. Así, Ibáñez ha pedido perdón a Oltra por no haberla “sostenido colectivamente” y por no haberse “plantado mejor”. “Pero también gracias, porque sabremos que podremos volver”, ha continuado.