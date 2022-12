Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a blogs.publico.es

Es enternecedor el cariño por Felipe González que ha ido alimentando, de unos años a esta parte, nuestra derecha mediática. Han tardado, pero al final lo han reconocido como el que siempre fue: uno de los suyos. Antes teníamos que combatir intelectualmente a los nostálgicos del franquismo; lo que no me esperaba yo es que acabáramos teniendo que combatir a los nostálgicos del felipismo. Y, que sean exactamente los mismos, ya me parece ensañamiento.