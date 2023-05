Moldavia inicia los trámites para abandonar la Comunidad de Estados Independientes encabezada por Rusia

Publicado hace 1 hora por jm22381 a notimerica.com

El Parlamento de Moldavia ha anunciado el inicio de los trámites para desligarse de la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad de Estados Independientes, una alianza postsoviética encabezada por Rusia. "Está claro que la inclusión de Moldavia en las estructuras de la CEI no nos ayuda a resolver al conflicto de Transnistria, no nos ayuda a expulsar al Ejército ruso de nuestro territorio, no nos protege de los embargos económicos, no nos protege del chantaje energético en invierno, de las amenazas y las declaraciones hostiles" dice Grosu.