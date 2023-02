El ministro de Justicia de Colombia defiende sacar del Código Penal las relaciones incestuosas consentidas

Publicado hace 41 minutos por Achtung a europapress.es

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, ha defendido que las relaciones incestuosas consentidas entre dos parientes adultos no deberían ser tipificadas como delito en el Código Penal, pues aunque "moralmente puede ser repudiable, no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos que tuvieron sexo". "Lo que estamos proponiendo es que dos personas, ambas adultas, que libremente consienten en tener sexo, no las manden a la cárcel", ha expuesto en una entrevista a la emisora Blu Radio, en la que ha señalado que hay un "número mínimo"...