Publicado hace 1 hora por vicus. a elplural.com

El incumplimiento de las promesas electorales no entiende de fronteras y Milei ha hecho lo propio. Buena fe de ello tienen las empresas pesqueras gallegas con negocio en Argentina, a las que el presidente les ha clavado un impuestazo del 15% sobre los bienes exportados. No obstante, esta realidad no diferencia entre sectores y todas las compañías españolas deberán pagar más gravámenes que con el anterior Gobierno latinoamericano y las fotografías sonrientes no parecen cambiar el parecer de aquel que se autodenomina el “león de la libertad”.