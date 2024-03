Publicado hace 4 minutos por Esteban_Rosador a eldiario.es

No es un piso de un millón. Son dos. Eliminar facturas durante una inspección fiscal y tributar por ellas como nuevos ingresos no es regularizar un fraude fiscal. Y sí, en el caso de la pareja de Ayuso hay sociedades pantalla. Y una trama con otros cuatro denunciados. Su propio abogado estuvo dispuesto a aceptar la pena y los delitos con tal de no ir a juicio