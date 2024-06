Un mensaje para Garazi Ortuzar, «lahijade»

Publicado hace 23 minutos por marcusramius a gananzia.com

En febrero mandé un mensaje público a la influencer Garazi Ortuzar, a raíz de la que denominara «lahijade» [Andoni Ortuzar, presidente del PNV] a su canal de Youtube, en el que lamentaba que ser hija de un político es un «lastre» que le obliga a esforzarse más que los demás. Pues bien. No han pasado ni tres meses y ya tengo que actualizarlo. Y no porque haya publicado más vídeos en su youtube, que no se ha actualizado en cinco meses, sino porque ha entrado a trabajar como «técnico de campañas» en Iberdrola.