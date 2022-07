Menos populismo y más espíritu crítico

Publicado hace 1 día por onainigo a blogs.publico.es

Hoy no hay artículo porque me he despertado cabreado. Bueno, realmente no. Llevo despierto ya algunas horas, las suficientes para elaborar este discurso que intento vender como espontáneo mientras leo una pantalla. Pero joder, estoy cabreadísimo porque llevan dos años pidiéndonos un pequeño esfuerzo.