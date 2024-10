Publicado hace 1 hora por HuesosRojos a israelpalestinenews.org

Los principales medios de comunicación occidentales han permanecido en silencio desde de que el principal periódico israelí, Haaretz, confirmara que los comandantes del ejército ordenaron a las tropas matar a sus propios soldados y civiles el 7 de octubre. Una búsqueda sobre la investigación en medios como CNN, New York Times, Washington Post , BBC, Reuters, AP, Wall Street Journal , NBC News y otros no arrojó resultados. Los únicos medios importantes de habla inglesa que han informado sobre la noticia son The Guardian y The Independent.