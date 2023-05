Marjorie Taylor Greene habla sobre El Gran Divorcio de los EEUU: “hemos terminado” (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a nypost.com

"Necesitamos separarnos por estados rojos y estados azules y reducir el gobierno federal. Todos con los que hablo dicen esto", añadió Greene. Que aclaró más tarde en medio de un alboroto en las redes sociales que un "divorcio nacional" no significa "guerra civil", y argumentó que el presidente Biden es el que lleva al país "a la Tercera Guerra Mundial". "La gente está absolutamente harta y disgustada con la locura de la izquierda y el desastre de las políticas de America Last. El divorcio nacional no es una guerra civil”